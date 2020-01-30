https://static.news.ru/photo/6e9a0528-434f-11ea-bd4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские вузы могут продлить до 1 марта каникулы китайским студентам в связи с усилением мер карантинно-медицинского контроля из-за коронавируса. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С соответствующей рекомендацией выступил совет ректоров вузов Москвы и Московской области.

Также планируется организовать совместный медицинский контроль в общежитиях, куда после каникул вернулись учащиеся из Китая, пишет «Интерфакс».

Накануне ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий подписал приказ о проведении медицинского осмотра для всех студентов и преподавателей, приехавших из Китая. Учащихся и сотрудников проверят на наличие респираторно-вирусных заболеваний.

Подобные меры были также приняты в Хабаровском крае. Чтобы не допустить распространения коронавируса, власти решили приостановить до 1 марта возвращение учащихся в вузы после каникул, пиал NEWS.ru.