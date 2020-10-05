Вирусолог: второй раз пандемия коронавируса ударит сильнее

https://static.news.ru/photo/3a7f198a-07a9-11eb-8173-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Вторая волна коронавируса в России будет более интенсивной. Вместе с тем, и отечественная система здравоохранения на этот раз к такому готова, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, интенсивность заболеваемости сейчас связана с традиционным осенним сезоном простудных заболеваний.

Мы преодолеваем весенние рекорды. Официальные рекорды были на уровне 11,3 тысячи. Волна будет более жёсткой, чем была, — цитирует Альтштейна РИА Новости.

Он уточнил, что такая ситуация не только в России, но и в других странах.

Однако сейчас, подчеркнул эксперт, выработаны методы лечения инфекции, а также появилась вакцина от COVID-19.

Как писал NEWS.ru, вирусолог также высказал мнение, что новое плато по коронавирусу после всплеска заболеваемости наступит достаточно быстро. При этом оно окажется более длительным, чем весной.