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Закон, предусматривающий обязательную классификацию российских мини-отелей, вступил в силу 1 января. Он распространяется на гостиницы с количеством номеров от 15 до 50.

Согласно документу, отныне такие отели обязаны пройти процедуру присвоения определённой категории («звёздности»). Без соответствующего свидетельства они не имеют права предоставлять гостиничные услуги.

Нарушителям будет грозить штраф. Для должностных лиц его размер составит 30-50 тысяч рублей, для юрлиц – от 1/40 до 1/25 от выручки за последний календарный год.

Для более крупных гостиниц классификация стала обязательной с 1 июня 2019 года, а в начала 2021-го «звёзды» должны будут получить все без исключения российские отели, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что турецкие власти ввели налог для туристов на проживание в гостиницах. В первый год его размер составит 1%, а затем возрастёт вдвое. Сбор будет взиматься с 1 апреля 2020 года.