Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении двухпроцентного налога для туристов на проживание в отелях. Документ вступит в силу с 1 апреля 2020 года.
Текст закона
Уточняется, что в первый год налог будет составлять 1%, а со второго года — 2%. Причём налог для гостей будет оформляться отдельным документом.
Как ранее писал NEWS.ru, новый налог на проживание в отелях существенно не отразится на турпотоке из России. Такого мнения придерживаются отечественные туроператоры. По их мнению, сбор может отпугнуть бюджетных путешественников, но большинство туристов со временем к нему привыкнут.
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