https://static.news.ru/photo/111509aa-1a7f-11ea-91b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katja Kreder/imageBROKER.com/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении двухпроцентного налога для туристов на проживание в отелях. Документ вступит в силу с 1 апреля 2020 года.

Текст закона опубликовала государственная газета Resmi Gazetе.

Уточняется, что в первый год налог будет составлять 1%, а со второго года — 2%. Причём налог для гостей будет оформляться отдельным документом.

Как ранее писал NEWS.ru, новый налог на проживание в отелях существенно не отразится на турпотоке из России. Такого мнения придерживаются отечественные туроператоры. По их мнению, сбор может отпугнуть бюджетных путешественников, но большинство туристов со временем к нему привыкнут.