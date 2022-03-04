ВШЭ: мужчины и женщины по-разному восприняли понятие «патриотизм»

Российские мужчины чаще, чем женщины, понимают патриотизм как готовность говорить правду о своей стране, какой бы горькой она ни была (27 и 21% соответственно), следует из исследования, проведённого НИУ ВШЭ в ноябре-декабре 2021 года. При этом большинство представителей обоих полов уверены, что быть патриотом — значит любить свою страну (64% мужчин и 70% женщин).

Мужчины чаще высказываются не в пользу романтических идеалов и стоят на позиции «суровой реальности», придерживаясь мнения, что подлинный патриотизм заключается в том, чтобы говорить о своей стране правду, пусть даже горькую, — отметили учёные.

В целом, по данным социологов, россияне положительно относятся к своему гражданству — 28% гордятся российским паспортом, 22% опрошенных ощущают «спокойную уверенность». При этом 19% испытывают обиду за свою страну, а 4% — ущемлённость и неполноценность. 23% респондентов относятся к своему гражданству нейтрально.

Среди тех, кто испытывает гордость за российское гражданство, мужчин больше, чем женщин (29 и 27% соответственно), а среди ощущающих обиду на страну — наоборот (18 и 20%).

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым в России число влюблённых мужчин оказалось заметно больше, чем влюблённых женщин. Во влюблённости признался 61% россиян и всего лишь 53% россиянок.

Чаще всего влюбляются граждане РФ в возрасте 25–34 лет (75%), реже всего — в возрасте старше 60 лет (42%). О том, что они ни в кого не влюблены, заявили 40% опрошенных.