03 января 2026 в 19:32

Всего одна пачка фарша — и обалденный обед будет готов за полчаса: сочный люля-кебаб в духовке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте невероятно сочный и ароматный люля-кебаб прямо в домашней духовке. Всего одна пачка фарша — и за полчаса обалденный обед или ужин будет готов!

Вкус получается насыщенным и сочным: ароматный, пряный фарш, а кусочки болгарского перца, которые растворяются внутри, дают приятную сладость и дополнительную влагу.

Вам понадобится: 500 г мясного фарша (свинина-говядина или баранина), 1 средний болгарский перец, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, пучок кинзы или петрушки, 1 ч. л. паприки, соль, черный перец. Духовку разогрейте до 200 °C. Перец нарежьте мелким кубиком, луковицу натрите, слейте жидкость, зелень мелко порубите, чеснок продавите. В миске тщательно руками вымесите фарш со всеми ингредиентами в течение 5–7 минут, чтобы масса стала липкой и однородной. Сформируйте из фарша продолговатые колбаски, плотно насадив их на деревянные шпажки. Выложите шпажки на противень, застеленный фольгой или пергаментом, так, чтобы концы лежали на бортике, а мясо не касалось дна. Выпекайте 20–25 минут, перевернув один раз, до румяной корочки со всех сторон.

Ранее стало известно, как приготовить сливочный картофель с курицей — беспроигрышное горячее из доступных продуктов.

рецепты
ужины
обеды
люля-кебаб
Дарья Иванова
Д. Иванова
