Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 08:00

Воздушный крем из сгущенки за пару минут — секрет домашней выпечки для новичков и занятых хозяек

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Домашний торт может быть не хуже магазинного, если правильно подобрать крем. Но многие отказываются от выпечки, думая, что крем сложный и требует много времени. На самом деле есть простой способ, с которым справится даже новичок и сделает десерт особенно нежным и вкусным.

Для базового крема понадобятся всего два ингредиента: сгущенное молоко и сливочное масло комнатной температуры. Их помещают в миску и взбивают миксером 3–5 минут до гладкой, пышной массы. Такой крем отлично подходит для смазывания коржей, украшения тортов или начинки эклеров. Перед использованием его лучше охладить — тогда он будет держать форму и легко наноситься.

Для праздничного варианта добавляют по желанию два яичных желтка и 30–50 граммов ликера. Желтки делают крем более нежным, а ликер придает легкий аромат. Оба рецепта просты, не требуют редких продуктов и специального оборудования. Крем получается пышным, вкусным и держит форму несколько дней в холодильнике, радуя семью и гостей.

Ранее сообщалось, что если хочется поставить на стол что-то красивое, вкусное и необычное, этот салат станет настоящим украшением. Он сочетает сладость, нежность и легкую пикантность, а готовить его проще простого — без слоев, форм и фигурных вырезаний. «Гранатовая долька» точно удивит гостей и создаст праздничное настроение.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю идеальный десерт для гостей: шоколадный рулет с творожным кремом. Солим карамель — и вкус взрывается
Общество
Готовлю идеальный десерт для гостей: шоколадный рулет с творожным кремом. Солим карамель — и вкус взрывается
Дрожжевые оладьи — высоко поднимаются при жарке и не опадают при остывании: подробный рецепт
Общество
Дрожжевые оладьи — высоко поднимаются при жарке и не опадают при остывании: подробный рецепт
Простая, полезная и быстрая: вегетарианская шаурма — вкуснее, чем с мясом!
Семья и жизнь
Простая, полезная и быстрая: вегетарианская шаурма — вкуснее, чем с мясом!
Этот трюк с томатной пастой изменит вкус капусты навсегда
Семья и жизнь
Этот трюк с томатной пастой изменит вкус капусты навсегда
Разминаю творог вилкой — и в духовку! Нежный десерт к чаю — вкусно и просто
Общество
Разминаю творог вилкой — и в духовку! Нежный десерт к чаю — вкусно и просто
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия начала поставлять рыбу в одну из стран БРИКС
Овечкин отметился новыми успехами в матче НХЛ
Актриса Железняк вышла на связь после сообщений о сильной боли в груди
В Орловской области оценили последствия ракетной атаки ВСУ
В Тамбове рассмотрят дело судьи, выносившей решения из Сочи
«Почему я с тобой живу?»: жена Урганта отчитала его за отсутствие денег
Оренбургские власти выплатят защитившим детсад педагогам по 500 тыс. рублей
В ГД объяснили, почему в России так долго не поднимают зарплату учителям
Федерация тенниса России объявила дату похорон Камельзона
Появились тайные претенденты на миллиарды модельера Лагерфельда
Стилист раскрыл неожиданный фактор, влияющий на самооценку
В Белгороде сообщили о последствиях атаки ВСУ американскими ракетами
Совкомбанк и «Халва» запускают акцию «Киберпонедельник»
Брянская область попала под удар БПЛА и HIMARS
Возвращенные с Украины мирные жители прибыли в Курск
Игроки «Тампы» и «Флориды» схлестнулись в массовой драке из-за Кучерова
«План второго вторжения»: почему Вьетнам до сих пор видит в США угрозу
Президент РАН назвал причину аномальной погоды в Москве этой зимой
Молодой россиянин открыл огонь по людям из окна жилого дома
Трамп захотел назвать вокзал и аэропорт в свою честь
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.