Воздушный крем из сгущенки за пару минут — секрет домашней выпечки для новичков и занятых хозяек

Домашний торт может быть не хуже магазинного, если правильно подобрать крем. Но многие отказываются от выпечки, думая, что крем сложный и требует много времени. На самом деле есть простой способ, с которым справится даже новичок и сделает десерт особенно нежным и вкусным.

Для базового крема понадобятся всего два ингредиента: сгущенное молоко и сливочное масло комнатной температуры. Их помещают в миску и взбивают миксером 3–5 минут до гладкой, пышной массы. Такой крем отлично подходит для смазывания коржей, украшения тортов или начинки эклеров. Перед использованием его лучше охладить — тогда он будет держать форму и легко наноситься.

Для праздничного варианта добавляют по желанию два яичных желтка и 30–50 граммов ликера. Желтки делают крем более нежным, а ликер придает легкий аромат. Оба рецепта просты, не требуют редких продуктов и специального оборудования. Крем получается пышным, вкусным и держит форму несколько дней в холодильнике, радуя семью и гостей.

Ранее сообщалось, что если хочется поставить на стол что-то красивое, вкусное и необычное, этот салат станет настоящим украшением. Он сочетает сладость, нежность и легкую пикантность, а готовить его проще простого — без слоев, форм и фигурных вырезаний. «Гранатовая долька» точно удивит гостей и создаст праздничное настроение.