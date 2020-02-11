https://static.news.ru/photo/30aa3484-4cf2-11ea-8874-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Существенное увеличение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в школах Нижнего Новгорода. Департамент образования администрации города в связи с этим принял решение приостановить учебный процесс во всех учебных заведениях.

Всего в городе 151 школа. Уже сейчас 72 из них закрыты на карантин, остальные последуют этому примеру с 13 февраля. Также не работает 21 детский сад.

Надеемся, что небольшой перерыв позволит всем ребятам вернуться к полноценной учёбе уже в конце следующей недели, — цитирует «Интерфакс-Повольжье» сообщение департамента образования.

По информации управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, среди заболевших гриппом и ОРВИ жителей региона 63% — это дети до 14 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал о закрытии на карантин по той же причине школ Саранска.