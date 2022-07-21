Сбербанк восстановил работу всех сервисов после сбоя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанку удалось восстановить все свои сервисы, на текущий момент они работают в штатном режиме, сообщили в банке в беседе с РИА Новости.

Ранее в четверг Сбербанк сообщил, что при попытке дозвониться в колл-центр банка робот-помощник информировал: банк «не может сейчас обслужить звонок».

Все сервисы Сбербанка восстановлены и работают в штатном режиме, — сказанов сообщении.

Ранее стало известно, что некоторые клиенты испытываюттрудности с доступом к сервисам Сбербанка. Однако в банке сразу же заверили, что работают над устранением проблемы. Некоторые клиенты сообщали, что у них не было возможности сделать перевод в Сбербанк.