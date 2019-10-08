По всей России уже почти полгода продолжается массовый демарш врачей, протестующих против сверхэксплуатации их труда и несправедливого распределения бюджета внутри медучреждений. Коллективные увольнения охватили несколько регионов. Очередным эпицентром стал московский онкоцентр имени Блохина. Сначала из него уволились пять врачей-онкологов, теперь за ними грозят последовать 50 медсестёр, поскольку зарплаты персонала, по утверждению профсоюза «Альянс врачей», составляют 3–5 тыс. рублей. В Интернете опубликована петиция с требованием отстранить руководство Центра от работы. При этом уволившиеся медики заявляют, что в онкоцентре проходят следственные действия — якобы из-за вскрывшихся хищений, в то время как руководство, по их же словам, объясняет падение зарплат «банкротством Фонда медицинского страхования».

«Обращение слышат в Минздраве»

Центр Блохина — одно из крупнейших в мире учреждений своего профиля, в который входят пять институтов. Открытый конфликт начался в сентябре в НИИ детской гематологии и онкологии, однако ситуация начала накаляться уже во второй половине августа. 22-го числа «Альянс Врачей» сообщил , что директор Центра Иван Стилиди подписал приказ о сокращении 709 штатных единиц, а также об урезании зарплат остальным сотрудникам «в связи с текущей экономической ситуацией». Сам Стилиди возглавил Центр не так давно — в ноябре 2018 года.

Пресс-служба НМИЦ объясняла, что речь шла всего лишь о сокращении вакантных мест в связи с тем, что «с появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому более 700 ставок, сформированных двумя десятилетиями ранее, не заняты».

Однако профсоюз настаивал, что на самом деле действующие сотрудники уже в устном порядке получают распоряжения писать заявления о бессрочном переводе на полставки по собственному желанию при фактическом сохранении прежнего объёма работы. То есть это эквивалентно двукратному урезанию зарплат.

Сергей Булкин/News.ru

Недавно институт возглавила Светлана Варфоломеева, которая вызвала неприятие коллектива. Вскоре новое руководство решило уволить заведующего отделения детской онкологии профессора Георгия Менткевича, поставив вместо него молодого врача Кирилла Киргизова. 30 сентября врачи этого отделения во главе с заместителем директора Максимом Рыковым записали видеообращение , пригрозив, что в протест против снятия Менткевича они, в количестве 26 человек, уволятся по собственному желанию. Они выдвинули требование отстранить новое руководство института от управления, обоснованно и прозрачно начислять заработную плату. На портале Change.org была опубликована петиция такого же содержания.

О ситуации узнали даже в Кремле.

Это обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации, — комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Позднее подобное же обращение записали родители больных детей, лечащихся в Центре. В ответ директор Иван Стилиди заявил, что протестующие используют пациентов в своих интересах.

Действия, которые они предпринимают, заслуживают порицания. В местный конфликт с администрацией были втянуты дети и пациенты. По сути, были выставлены заградотряды из детей и пациентов, — сказал он на встрече с журналистами.

Опровергая слова руководства, медики составили график своих увольнений таким образом, чтобы не оставлять без ухода уже находящихся под их наблюдением пациентов. По словам представителя «Альянса врачей», за последние два месяца зарплата у медсестёр снизилась на 50 тыс. рублей, а у врачей — на 70 тыс. рублей, что сделало положение невыносимым.

Сергей Булкин/News.ru

Минздрав поддержал руководство центра Блохина в конфликте с врачами. Ведомство опубликовало выводы специальной комиссии, которая сочла, что открытое обращение онкологов по поводу конфликта — это «грубое нарушение врачебной этики».

«Сказали, что ФОМС обанкротился»

Замдиректора НИИ Максим Рыков уволился 7 октября, как и ещё несколько врачей. Именно Рыков сделал на следующий день заявление о готовящемся уходе из больницы 50 медсестёр. В разговоре с News.ru он раскритиковал комиссию Минздрава, которая выступает арбитром в конфликте.

Комиссия и была сформирована таким образом, чтобы скрыть откровенный позор Минздрава, поскольку именно Минздрав как учредитель до такой ситуации довёл, назначив туда откровенного проходимца Стилиди. Может, и не проходимца, но человека, который допустил такие хищения, такое снижение зарплат. Максим Рыков заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии

По его словам, в основу конфликта легло стремление некоторых чиновников от медицины «захватить», то есть поставить под контроль, своих людей института детской онкологии и гематологии. После того как туда был назначен нужный человек, сотрудников начали зачищать.

Многим сотрудникам было предложено написать заявление об увольнении. Это предлагалось же не один раз и мне, и моим коллегам. Угрожали сокращением ставок и прочим, — пояснил Рыков.

При этом, как говорит бывший заместитель главы института, когда врачи сами решили уходить, их обвинили в том, что они бросают своих пациентов на произвол судьбы. Упоминая про резкое снижение зарплат, он поясняет, что сначала это выглядело как задержки выплат, во время которых стали платить минимальную ставку. Объясняли это техническим сбоем.

Сегодня Стилиди приходил в детский институт и сказал, что якобы это была ошибка финансистов онкоцентра. Он об этом ничего не знал. Его так же обманывали, как всех. Якобы Минздрав обещал выделить дотацию из бюджета для покрытия этих долгов. И якобы ещё это связано с тем, что деньги из федерального фонда не поступают. Из территориальных фондов ОМС деньги не поступают, потому что якобы они обанкротились, — заявил Максим Рыков.

Собеседник News.ru пояснил, что заявления о банкротстве Фондов медстрахования похожи на отвлекающий манёвр, в то время как на самом деле к банкротству подошёл сам Центр имени Блохина.

Потому что все деньги украли, как мы понимаем, поскольку Следственный комитет не просто так сейчас работает, выявлена же махинация на закупках, а новые деньги туда не поступили, поскольку пациенты не идут. Заполнена половина коек, их 1050. А если не идут новые пациенты на фоне такого скандала, а заполняемость всего наполовину, это значит, что действительно нет притока из фонда денег. Но заявлять, что фонд обанкротился, как он это заявляет, это, по меньшей мере, абсурдно, — сказал врач в разговоре с корреспондентом нашего издания.

«Они сами не получают денег»

Медсестра по имени Виолетта, работающая в НИИ, пояснила News.ru, что её коллеги открыто не присоединяются к ультиматуму, однако тоже настроены против нового руководства. По её словам, сама она приняла решение уволиться в ноябре, но ещё не подала заявление, в то же время другие медсёстры тоже подумывают об уходе — с июля зарплата стала чисто символической и выплачивается в размере 3–5 тысяч, что соответствует минимальному окладу.

Зарплатный фонд весь «съели», а денег, сказали, не будет до ноября. А мы как работали, так и работаем те же часы. Я пока одна. Остальные смотрели на ситуацию «из-за угла». Но все недовольны. Ну, а куда сейчас уходить? Куда? Где сейчас ждут этот народ? Одному-то устроиться невозможно, а тут толпа. Поэтому все ждут, когда это безобразие прекратится. Врачи в курсе дела. Они сами не получают таких денег — по 180 тысяч, о которых заявлял Стилиди, — сказала медсестра.

По всей видимости, речь идёт о случае, который описывали в комментариях СМИ сами врачи, когда директор Центра якобы заявил, что медсёстры у него получают 85, а врачи 180 тыс. рублей.

Платёжки по зарплате, полученные медсестрой в центре Блохина, предоставлены News.ru сотрудником учреждения.

В комментарии News.ru глава «Альянса Врачей» Анастасия Васильева заявила, что в одном из отделений той же больницы уволились восемь врачей, что привело к его временному закрытию.

Это не то, что несоблюдение указа президента, они даже близко к этому не стояли, это к тому, чтобы быстрее выделили деньги на выплату зарплат. Это возможно только с привлечением внимания общественности, больше мы никак, к сожалению, не можем помочь. Конечно, мы отправим запросы в государственную инспекцию труда, прокуратуру, везде, где только сможем, и везде напишем о занижении официальных заработных плат и невыполнении майских указов. Анастасия Васильева глава «Альянса Врачей»

На запрос нашего издания, Министерство здравоохранения РФ сообщило, что комиссия, созданная для расследования ситуации в онкоцентре, которая уже назвала действия протестующих неэтичными, продолжает свою работу, и её результаты будут представлены средствам массовой информации.

Руководство онкоцентра имени Блохина предоставило News.ru официальный комментарий. По его утверждению, «в медиапространство поступили видеоролики одного из недавно организованных профсоюзных объединений медработников, на которых звучат откровенно клеветнические высказывания в адрес руководства онкоцентра, а также упоминаются суммы зарплат медсестёр и врачей, заниженные в десять и более раз».

Одна из медсестёр, называющая суммы, начисленные ей, а также другим медсёстрам в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина за месяц, — от двух до пяти тысяч рублей, распространяет ложную информацию, уменьшая свою зарплату в десятки раз. Мы могли бы предоставить точные суммы начисленной за 2019 год заработной платы этой сотрудницы, что явилось бы лучшим доказательством лжи. Однако мы действуем в рамках закона и не можем разглашать персональную информацию. Если героиня видеоролика даст согласие, мы готовы публично прокомментировать каждую её выплату помесячно, — говорится в комментарии Центра.

Как уже писал News.ru, в июне текущего года на оперативном совещании в правительстве Мурманской области исполняющий обязанности губернатора Андрей Чибис сообщил об увольнении своего заместителя Инны Погребняк, которая в региональной исполнительной власти курировала социальный блок. По словам главы области, было выявлено расхождение между реальными зарплатами врачей и цифрами в предоставляемых ему отчётах. Это уже поставило Чибиса в неловкую ситуацию, так как он ранее заявлял, что информация о низких зарплатах мурманских медработников, прозвучавшая на прямой линии с президентом, действительности не соответствовала. Проверка показала, что жалоба врача, позвонившего президенту, как минимум имеет какие-то основания. Если же считать озвученные им цифры достоверными, то придётся признать, что некоторые медработники региона получают в десять раз меньше той суммы, которая официально считается средней зарплатой врача в Мурманской области.