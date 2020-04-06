«Всадники апокалипсиса» не доедут до Москвы

https://static.news.ru/photo/8b720b80-781c-11ea-876c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти Карачаево-Черкесской Республики приняли решение прервать конный поход, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Всадники направлялись в Москву.

Старт большому конному переходу был дан 25 марта из Черкесска. Участников в торжественной обстановке проводил и.о. первого замруководителя правительства республики Ахмат Семёнов. Однако вскоре президент Владимир Путин призвал россиян не выходить из дома из-за эпидемии COVID-19, а регионы стали переходить на режим самоизоляции.

Из-за этой ситуации ехавших в столицу наездников прозвали «всадниками апокалипсиса».

Учитывая усугубившуюся ситуацию, их было решено вернуть, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на помощницу Семёнова. По её словам, участники конного похода пока не прибыли в республику. Однако, как только приедут, они будут изолированы, несмотря на нынешнее хорошее самочувствие.

Предполагалось, что акция, приуроченная ко Дню Победы, войдёт в Книгу рекордов России и прославит карачаевскую породу лошадей. За месяц пути всадники должны были преодолеть около 1,5 тысячи километров.

Ранее NEWS.ru писал, что правительству страны предложили не приглашать на парад Победы в 2020 году граждан старше 65 лет, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны. С такой инициативой выступил советник президента Антон Кобяков.