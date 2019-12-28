https://static.news.ru/photo/4983c1ce-294c-11ea-a0a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: irkobl.ru

Игорь Кобзев, который временно исполняет обязанности губернатора Иркутской области, в новогоднюю ночь окажется в пострадавшем от паводка Тулуне.

Он рассказал журналистам, что хочет встреть Новый год именно там, так как город становится всё лучше и лучше.

Мне здесь нравится, территория хорошая, поэтому Новый год буду отмечать здесь, — цитирует Кобзева РИА Новости.

По его словам, для пострадавших от наводнения уже строят дома на двух площадках. Кроме того, правительство Иркутской области готово рассмотреть вопрос привлечения в территорию опережающего развития крупного бизнеса.

В ТОР будем заводить более масштабных резидентов, конечно, не забывая про малый и средний бизнес-сектор, — отметил чиновник.

По словам врио губернатора, после ситуации с паводком нужно перевернуть страницу и идти вперёд «в хорошем позитиве».

В середине декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своим постановлением создал территорию опережающего развития (ТОР) Тулуне. Глава кабмина пояснил тогда, что подписал постановление о создании ТОР, потому что городу «нужны собственные механизмы для саморазвития».

Летом 2019 года Иркутскую область накрыли мощные наводнения. В июне пострадали 10 районов, 109 населённых пунктов, было подтоплено 10,89 тыс. жилых домов. В них проживает более 40 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населённых пунктов в шести районах. В результате более двух тысяч домов были повреждены, а около пяти с половиной тысяч человек оказались в непригодных для жизни условиях.

Ранее NEWS.ru писал, что в Тулуне жителям трёх не признанных аварийными домов дадут новые квартиры.