https://static.news.ru/photo/4ccd4cc2-66e3-11ea-b872-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Духовное управление мусульман России (ДУМ) рекомендовало общинам в регионах значительно сократить время, отводимое на пятничные молитвы.

Письмо первого заместителя председателя ДУМ Дамира Мухетдинова руководителям общин попало в распоряжение «Интерфакса». Традиционная пятничная молитва мусульман длится около часа, однако ДУМ советует сократить её до 10–15 минут. Также рекомендуется уменьшить общую продолжительность пребывания верующих в мечетях и молельных комнатах.

ДУМ призывает организовать работы по санитарной обработке религиозных помещений, уделяя особое внимание помещениям для молитвы и учебным классам. Кроме того, мусульманским религиозным организациям рекомендуется установить устройства по антисептической обработке рук бесконтактным способом. Верующим советуют отказаться от традиционного рукопожатия после пятничной молитвы.

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