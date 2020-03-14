Духовное управление мусульман России (ДУМ) рекомендовало общинам в регионах значительно сократить время, отводимое на пятничные молитвы.
Письмо первого заместителя председателя ДУМ Дамира Мухетдинова руководителям общин
ДУМ призывает организовать работы по санитарной обработке религиозных помещений, уделяя особое внимание помещениям для молитвы и учебным классам. Кроме того, мусульманским религиозным организациям рекомендуется установить устройства по антисептической обработке рук бесконтактным способом. Верующим советуют отказаться от традиционного рукопожатия после пятничной молитвы.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ о мерах по борьбе с распространением коронавируса, сообщал NEWS.ru. Университетам страны рекомендуется организовать дистанционное обучение студентов.
В России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. Более двух третей заражённых — жители Москвы и Подмосковья, недавно вернувшиеся из-за границы.
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