Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ о мерах по борьбе с распространением коронавируса. Университетам страны рекомендуется организовать дистанционное обучение студентов.
Вузам следует начать переход с 16 марта,
Как писал NEWS.ru, в России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. Более двух третей заражённых — жители Москвы и области, недавно вернувшиеся из-за границы.
Число заражённых в мире превысило 157 тысяч человек.
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