https://static.news.ru/photo/7e0e8b2c-66e1-11ea-833d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ о мерах по борьбе с распространением коронавируса. Университетам страны рекомендуется организовать дистанционное обучение студентов.

Вузам следует начать переход с 16 марта, передаёт ТАСС. Для продолжения образования в ведомстве порекомендовали использовать электронные технологии.

Как писал NEWS.ru, в России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. Более двух третей заражённых — жители Москвы и области, недавно вернувшиеся из-за границы.

Число заражённых в мире превысило 157 тысяч человек.