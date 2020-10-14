Врач оценил необходимость перевода школьников на удалёнку

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Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Москве, решение мэра столицы Сергея Собянина о переводе старшеклассников на удалёнку до 1 ноября было обоснованным и правильным. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Перевод части учеников на удалёнку приведёт к снижению того большого прироста пациентов, который есть сейчас. Решение мэра в первую очередь поможет сохранить здоровье многих возрастных преподавателей. Ведь в старших классах, в отличие от младших, уроки у школьников ведёт много учителей, — пояснил Болибок.

При этом специалист отметил, что переводить учеников на дистанционный формат обучения нужно было ещё с начала учебного года. По его словам, это помогло бы избежать той негативной динамики распространения инфекции, которая наблюдается в настоящее время.

Как ранее писал NEWS.ru, дистанционный формат обучения могут продлить школьникам ещё на две недели. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.