Врачи пришли к выводу, что из-за приёма «Виагры» у некоторых мужчин могут возникнуть проблемы со зрением.
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У части пациентов наблюдалась светобоязнь, нарушение цветового восприятия, нарушение остроты зрения. Кроме того, в трёх случаях — стереопсис, в шести — контрастная чувствительность. У восьми из них — аномально расширенные зрачки.
Отмечается, что все нарушения прошли через 21 день. Врачи пришли к выводу, что у наблюдаемых была повышенная чувствительность к препарату и рекомендовали в этом случае принимать меньшие дозы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что за пять лет в России количество проданных упаковок препаратов от импотенции выросло в 1,6 раза, а количество таблеток — почти в три раза.
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