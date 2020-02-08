https://static.news.ru/photo/b2113ebc-4a7e-11ea-b0a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи пришли к выводу, что из-за приёма «Виагры» у некоторых мужчин могут возникнуть проблемы со зрением.

В публикации журнала Frontiers in Neurology рассказывается о 17 мужчинах 38–57 лет, обратившихся к врачу после приёма «Виагры» (силденафила). Все они приняли 100-миллиграммовую таблетку препарата и все пожаловались на неприятности со зрением.

У части пациентов наблюдалась светобоязнь, нарушение цветового восприятия, нарушение остроты зрения. Кроме того, в трёх случаях — стереопсис, в шести — контрастная чувствительность. У восьми из них — аномально расширенные зрачки.

Отмечается, что все нарушения прошли через 21 день. Врачи пришли к выводу, что у наблюдаемых была повышенная чувствительность к препарату и рекомендовали в этом случае принимать меньшие дозы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за пять лет в России количество проданных упаковок препаратов от импотенции выросло в 1,6 раза, а количество таблеток — почти в три раза.