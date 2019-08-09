https://static.news.ru/photo/8a05fd36-bb4a-11e9-ba41-fa163e074e61_660.jpg Фото: M. Stolt/CHROMORANGE/Global Look Press

За пять лет количество проданных упаковок препаратов от импотенции выросло в 1,6 раза, а количество таблеток — почти в три раза. Эксперты связывают это с появлением недорогих аналогов «Виагры».

В первом полугодии было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции. Это в 1,6 раза больше, чем в 2015 году, — передаёт РБК данные аналитической компании DSM Group.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что причина растущего спроса в значительном снижении стоимости таких препаратов за счёт выхода на рынок большого количества аналогов знаменитой «Виагры». По этой же причине уменьшились продажи биологически активных добавок против импотенции. По сравнению с 2015 годом они упали почти в три раза.

Как писал News.ru, в Министерстве промышленности и торговли РФ считают преждевременными выводы о сокращении в аптеках ассортимента дешёвых лекарств. Ранее появилась информация о падении продаж лекарственных препаратов по цене до 500 рублей и об увеличении реализации более дорогих лекарств. Фармретейлеры объяснили это инфляцией, а производители обвинили аптечные сети в нежелании продавать дешёвые лекарства из-за низкого бонуса.