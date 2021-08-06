Российские врачи провели уникальную операцию по удалению тромбов мозга

Врачи республиканской клинической больницы им. Семашко в Улан-Удэ спасли 79-летнюю пациентку от инсульта операцией через бедро, передаёт «МК в Улан-Удэ».

Медики прокололи кровеносный сосуд в бедре и провели катетер для тромборастворяющих препаратов в головной мозг. Операция проходила под рентген-контролем. Тромбы удалось удалить, сообщает издание.

Уже через час после операции у пациентки восстановилась речь и частично способность двигаться. Через 12 дней наблюдения в отделениях реанимации и неврологии её выписали с прогнозом на полное восстановление.

Врачи прибегли к такой уникальной операции из-за нехватки времени. Женщину нужно было срочно спасать от инсульта.

Ранее стало известно, что люди с первой группой крови наименее склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям и риску тромбозов.

При воздействии определённых триггеров обладатели первой группы крови имеют меньше шансов к формированию тромбов, инфаркта или инсульта. Это объясняется тем, что у таких людей заложено меньшее количество протромботических агентов восьмого фактора свёртывания и факторов Виллебранда.