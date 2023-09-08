Врачи спасли пенсионерку с пятисантиметровым камнем в почке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи спасли пенсионерку, поступившую в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского с жалобами на боли в области поясницы. У 65-летней женщины обнаружили коралловидный камень в почке размером четыре с половиной на пять сантиметров, рассказал «360» заведующий отделением урологии Алексей Подойницын.

Коралловидные камни — это один из самых тяжелых вариантов мочекаменной болезни, при котором крупный камень неправильной формы, напоминающий коралл, заполняет лоханку и чашечки почки, — пояснил заведующий.

По словам врача, женщине провели малоинвазивную операцию. С помощью ультразвуковых лучей камень раскололи, его части извлекли через прокол размером менее одного сантиметра. Операция прошла успешно, через три дня пенсионерку выписали, дополнительного лечения пациентке не потребовалось.

Подмосковные врачи ранее спасли 22-летнюю пациентку с инсультом и редким строением артерии. Завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Жуковской больницы Борис Гегенава отметил, что обследование и КТ показали у нее закрытие правой внутренней сонной артерии и подтвердили «удар». Ей также провели селективную ротационную трехмерную ангиографию.