Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

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Состояние троих пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже оценивается как тяжёлое. Состояние ещё восьми пациентов — средней степени тяжести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Пострадавшие госпитализированы в больницы Воронежа с травмами различной степени тяжести, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ещё семи пострадавшим помощь была оказана на месте. Госпитализация не потребовалась.

Маршрутка взорвалась в Воронеже вечером 12 августа, в этот момент автобус находился на остановке. Как только двери за последними пассажирами закрылись, прогремел взрыв. От автобуса остался только каркас, взрывная волна снесла обшивку автомобиля.

По последним данным, пострадали 17 человек, одна женщина умерла в больнице, перед этим ей ампутировали ноги. По факту происшествия заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что движение восстановлено на месте взрыва маршрутного автобуса в Воронеже. Национальный антитеррористический комитет рассматривает несколько версий причины взрыва.