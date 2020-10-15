Врачи рассказали о наиболее популярных болезнях из-за грязных рук

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Медики в честь Всемирного дня мытья рук, который ежегодно празднуется 15 октября с 2008 года, рассказали о том, каких болезней можно избежать, если регулярно мыть руки с мылом.

Болезни, которые возникают из-за немытых рук, — это конъюнктивит, стоматит, ротавирус, дизентерия, клебсиеллёз, сальмонеллёз, гельминтоз и лямблиоз. Все эти недуги можно назвать болезнями немытых рук. Иначе говоря, их вполне можно избежать, если вовремя и правильно соблюдать эту важную гигиеническую процедуру, — сообщила РИА Новости эпидемиолог Ольга Ненастина.

Также несоблюдение гигиены рук грозит кишечными инфекциями, такими как ветрянка, корь, чесотка и др., отмечает инфекционист подмосковного Минздрава Инна Шилкина.

Наши руки — это самый большой источник заражения любой инфекцией, не только коронавирусом, а вообще. Советую не пренебрегать простыми, но такими необходимыми для сохранения нашего здоровья правилами. Мойте руки, — посоветовала она, добавив, что для защиты от коронавируса стоит обрабатывать руки антисептиком после мытья с мылом.

Специалисты рекомендуют мыть руки после возвращения домой с улицы, после похода в туалет, после чиханья или сморкания, перед и после приготовления пищи, перед едой, после контакта с мусором, перед приёмом лекарств, а также после ухода за болеющим человеком или контакта с животными.

Ненастина отметила, что антисептик сам по себе не заменяет мытьё рук, но в ситуации, когда помыть руки не удаётся, это одна из наилучших альтернатив.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в России от коронавируса умерло рекордное число человек. За 24 часа скончались 286 пациентов с COVID-19, что является рекордным значением с начала пандемии.