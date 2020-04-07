Врачи онкоцентра в Москве осудили указание директора по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/12d27cee-78c8-11ea-8470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Лечебно-реабилитационного центра (ЛРЦ) Минздрава сообщили, что больница не готова принимать больных коронавирусом из-за недостатка средств защиты и медицинских масок.

По словам одного из врачей, все в шоке от того, что «онкобольных выгнали» и при этом директор написал письмо Минздраву о готовности к приёму заражённых COVID-2019. Также руководство угрожает уволить всех недовольных этим решением.

Сейчас всех пугают сокращениями, заставляют уходить в неоплачиваемый отпуск. В общем, фикция со всех сторон, — сообщил источник.

В свою очередь помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что на данный момент в ЛРЦ фактически нет ни одного пациента с коронавирусом, поэтому опасности для врачей нет.

Естественно, что без средств индивидуальной защиты никто работать не будет. Если сейчас конкретно работникам не выдали средства индивидуальной защиты, а их не выдали, то это абсолютно нормальная ситуация, потому что получают они их при входе в грязную зону, — пояснил он.

Кузнецов отметил, что сейчас центр перепрофилирован и готов к приёму больных новым вирусом, однако пока в этом нет необходимости, передаёт «Ридус».

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин освободил медицинские учреждения России от обязательств по диспансеризации и проведению профилактических медосмотров, чтобы сконцентрировать силы врачей на борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно последним данным, в мире насчитывается 1,3 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 74 тысяч человек, выздоровели около 284 тысяч. В России зарегистрировано 7,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов — 494, умерли — 58.