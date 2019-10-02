https://static.news.ru/photo/9931cd8a-e51b-11e9-8d53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселёв/АГН "Москва"

Врачи НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Н.Н. Блохина составили график увольнений так, чтобы дети, начавшие лечение, могли его продолжить. Об этом сообщил заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ Георгий Менткевич.

Мы создали график увольнения такой, что мы обязаны сделать всё по отношению к пациентам, которым начали лечение, — цитирует ТАСС Менткевича.

По его словам, в настоящее время не менее девяти человек уже подали заявления об увольнении.

Уволились из отделения трансплантации все шесть человек, из отделения гематологии, по-моему, ещё двое, из отделения головы и шеи — ещё один, — сказал Менткевич.

Как писал News.ru, Георгий Менткевич был освобождён от должности исполняющего обязанности заведующего отделением НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Н.Н. Блохина. Об этом заявил руководитель медучреждения Иван Стилиди. Сообщается, что Менткевич был одним из инициаторов обращения работников онкоцентра.

26 врачей НИИ детской онкологии и гематологии записали видеообращение, в котором требовали отстранить нового директора учреждения и обеспечить прозрачность начисления зарплаты. Доктора пожаловались, что дети вынуждены лечиться в «ужасных условиях» в переполненных палатах. По их словам, новое руководство медучреждения вынуждает увольняться неугодных сотрудников.