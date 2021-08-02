Врач высказал опасения из-за смерти семьи после вакцинации

Известный иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков поделился опасениями по поводу одной из вакцин от коронавируса после смерти краснодарской семьи. По некоторым данным, её члены скончались после вакцинации. Об этом пишет «Царьград».

Специалист предполагает, что погибшие были привиты «ЭпиВакКороной», что тоже могло сыграть свою роль в трагедии. Крючков уточнил, что эти сведения непроверенные, но если семью действительно прививали этим препаратом, то стоит обратить внимание на его особенности.

Очевидно, что иммуногенность и протективность «ЭпиВакКороны» очень сильно отличаются от таковых «Спутника V», к примеру... Ну, я так, мягко очень, дипломатично скажу, — заметил эксперт.

Он уточнил, что в гибели семьи есть ещё ряд немаловажных вопросов.

Ранее сообщалось, что три члена одной семьи из Краснодара умерли после первого компонента прививки от коронавируса, так как они заразились COVID-19. Вирус у пациентов выявили на 10–12-й день после введения первого компонента вакцины. Из-за этого вакцинацию прервали.