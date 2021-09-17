Иммунолог сравнил уровень антител после прививки и ревакцинации

Если ревакцинироваться от коронавируса в положенные сроки, то антител должно появиться больше, чем при первой вакцинации. Такое мнение в беседе с «Москвой 24» высказал врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, показатели во многом зависят от времени, которое прошло после процедур.

Специалист рассказал, что уже есть работы, которые показывают, что следующая доза прививки даёт очень сильный прирост антител, однако пока утверждать это с полной уверенностью нельзя.

Изменения происходят в динамике. Человек вакцинируется, у него на максимум те же иммуноглобулины G выходят плюс-минус черед полторы недели. Затем они начинают медленно падать. Так что примерно через 3–3,5 месяца их уровень падает раза в 2,5–3 от максимума. И к ревакцинации человек подходит со значительно меньшими значениями, — пояснил Крючков.

Иммунолог считает, что проверять уровень своих антител перед ревакцинацией от коронавируса не нужно, поскольку этот показатель в любом случае будет индивидуальным для каждого. Он отметил, что пока нет полных данных, какой уровень антител будет достаточным для людей каждого пола, возраста, веса, чтобы гарантировать 95–99% защиты.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что у женщин организм лучше отвечает на вакцинацию от коронавируса, после прививки у них наблюдаются более высокие титры антител, и эти титры дольше сохраняются.