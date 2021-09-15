Иммунолог: у женского организма лучше ответ на вакцинацию

У женщин организм лучше отвечает на вакцинацию от коронавируса, после прививки у них наблюдаются более высокие титры антител, и эти титры дольше сохраняются. Об этом «МИР 24» сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Как рассказал медик, женский организм вырабатывает больше антител и после перенесённого коронавируса. По его словам, способность лучше вырабатывать иммунную защиту объясняется влиянием женских половых гормонов. Ведь иммунитет женщины формирует антитела не только для себя, но и для того, чтобы в случае беременности передать защиту будущему ребёнку.

Это влияние половых гормонов и то, что женский организм вырабатывает антитела не только для себя, но и для того, чтобы при беременности передать свой иммунитет развивающемуся плоду, — сказал иммунолог.

Однако у такой особенности есть и обратная сторона медали — женщины чаще страдают от аутоиммунных заболеваний. У них чаще возникает сбой в синтезе антител, и иммунная система через антитела начинает атаковать саму себя, пояснил врач.

Ранее врач-инфекционист Светлана Малиновская сообщила, что количество выработанных после вакцинации от COVID-19 антител зависит от уровня иммунитета, чем он ниже, тем их меньше. Она отметила, что нельзя надеяться на антитела после болезни или вакцинации, если человек не заботился о своём иммунитете.