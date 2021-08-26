Инфекционист объяснила, как образ жизни влияет на уровень антител к COVID
Александр Чеков
Александр Чеков
13:21, 26 августа 2021
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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Количество выработанных после вакцинации от COVID-19 антител зависит от уровня иммунитета, чем он ниже, тем их меньше. Об этом заявила РИА Новости врач-инфекционист Светлана Малиновская.
Чем выше у человека иммунитет, тем более сильный ответ он получает на болезнь или вакцинацию, что определяется количеством выработанных антител. Иными словами, нельзя надеяться на антитела после болезни или вакцинации, если вы не заботились о своём иммунитете, — цитирует её агентство.
Малиновская добавила, что COVID-19, попадая в организм, получает отпор в виде иммунного ответа. Однако если иммунитет «занят» борьбой с такими вредными привычками, как употребление алкоголя, неправильное питание, нарушение режима сна и отсутствие физических нагрузок, то он не сможет дать адекватного ответа на болезнь и даже на вакцинацию.
Поэтому в период пандемии необходимо вести здоровый образ жизни и правильно питаться, считает врач.
Ранее Роспотребнадзор исследовал 26 регионов России и выявил долю людей, у которых после бессимптомного течения болезни не выработались антитела к коронавирусу. Таких оказалось 18%.