Инфекционист объяснила, как образ жизни влияет на уровень антител к COVID

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Главный научный сотрудник НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев в беседе с NEWS.ru оценил данные аргентинских коллег о росте эффективности антител спустя продолжительное время после вакцинации российским препаратом «Спутник V». Вирусолог добавил, что за уровнем антител необходимо следить каждые полгода, однако «напрягаться и запоминать точные значения» не стоит, поясняют врачи.

Главный научный сотрудник НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев в беседе с NEWS.ru оценил данные аргентинских коллег о росте эффективности антител спустя продолжительное время после вакцинации российским препаратом...