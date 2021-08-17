Роспотребнадзор сообщил, у скольких бессимптомно переболевших нет антител

Роспотребнадзор исследовал 26 регионов России и выявил долю людей, у которых после бессимптомного течения болезни не выработались антитела к коронавирусу. Таких оказалось 18%, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в ходе прямого эфира Российского общества «Знание».

Роспотребнадзор провёл очень интересный пилотный проект в 26 регионах. <...> Начиная с лета прошлого года и каждые два месяца 70 с лишним тысяч населения тестировалось на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что у 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительный, у них антител не было вовсе, — заявил Горелов.

Также он объяснил, что тех, кому нельзя прививаться по медицинским причинам, защитить могут остальные: привитое большинство людей создаёт для них безопасную обстановку.

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