Врач: состояние Навального может быть вызвано нарушением обмена веществ

https://static.news.ru/photo/76b087fa-e39a-11ea-8dfa-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкое ухудшение состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального может быть вызвано нарушением обмена веществ. Об этом заявил главный врач омской больницы, где находится Навальный, Александр Мураховский.

На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, — нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови, — сказал Мураховский, чей комментарий распространила пресс-служба регионального Минздрава.

Личный лечащий врач Навального Анастасия Васильева, которую не допускают к пациенту, прокомментировала заявление Мураховского так:

Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну и падение сахара не диагноз. Кстати, вчера сахар был нормальным.

Двумя часами ранее представитель омской больницы говорил, что Навальный не был отравлен. Однако он отказался назвать диагноз журналистам, при этом он сообщил, что объявил его родственникам — жене и брату. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш эту информацию опровергает.

Юле и Олегу Навальным не сообщали диагноз Алексея вопреки заявлению врачей. То, что им рассказали, — это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить, — заявила Кира Ярмыш.

Соратники Навального продолжают настаивать на его отравлении. Так Иван Жданов заявил, что представители транспортной полиции сообщили им об обнаружении у Навального «смертельно опасного яда». Каким образом проводился анализ и кто его делал, он не уточнил. При этом издание «Медуза» со ссылкой на свой источник сообщает , что следов токсичных веществ в крови политика не обнаружено.

По словам жены оппозиционера Юлии Навальной, транспортная полиция присутствует в больнице, так как пациента готовили к транспортировке в Европу. Сегодня утром из Германии в Омск прилетел специально оборудованный самолёт, который должен был забрать Навального в клинику Charite. Организатором перевозки стал фонд Cinema for Peace Foundation. Однако в итоге омские врачи отказались передавать пациента. По их мнению, этого нельзя делать из-за его нестабильно тяжёлого состояния. При этом семья и соратники политика настаивают на необходимости срочной транспортировки больного в Европу.

Алексею Навальному стало плохо накануне утром. Он кричал от боли и потерял сознание, а позже впал в кому. Всё произошло в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1, где он находится до сих пор.

Ранее врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает политика с 2013 года, заявлял, что Навального необходимо эвакуировать в Европу, так как у западных специалистов больше возможностей выявить отравляющий агент, писал NEWS.ru.