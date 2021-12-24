Врач рассказала, как подготовиться к новогоднему ужину

Перед новогодним ужином стоит перекусывать в течение дня и обязательно пить какие-нибудь напитки, потому что в противном случае переедание во время праздничного застолья может навредить поджелудочной железе и печени, рассказала терапевт Татьяна Романенко. Она подчеркнула: садиться за стол голодным — одна из главных ошибок в новогоднюю ночь, пишет «Москва 24».

Пусть это будет фруктовый салат, овощной салат, обязательно какой-то напиток. Тем самым мы подготовим свой желудочно-кишечный тракт к праздничному застолью. Мы не набросимся на еду, мы не съедим много и не навредим ни печени, ни поджелудочной железе, — пояснила Романенко.

Она также предостерегла россиян от приёма ферментов для переваривания пищи перед едой. Медик уточнила, что в таком случае ферменты могут начать разъедать слизистую желудка из-за отсутствия самой еды.

Романенко порекомендовала не закусывать спиртное жирной пищей, потому что для её переваривания требуется большое количество пищеварительных ферментов. По её мнению, помочь в борьбе с проблемами кишечника могут новогодние салаты, и оливье — не исключение.

Оливье — это ни в коем случае не вредно, а может быть, даже и полезно, потому что там натуральные продукты — яйца, овощи. Если мы не будем использовать много майонеза, а будем использовать майонез домашнего приготовления, а вредную колбасу заменим на отварное мясо или курицу, этот салат доставит нам не только радость, но и будет очень полезным для нашего организма, — рассказала врач.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что избежать неприятных последствий после излишеств за новогодним столом поможет зелёный чай с черносливом и апельсинами, который избавит от отёков.