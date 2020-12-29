Диетолог рассказала, как пережить новогоднее застолье

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Избежать неприятных последствий после излишеств за новогодним столом можно без чрезмерных усилий. Поможет в этом зелёный чай с черносливом и апельсинами, который избавит от отёков, посоветовала диетолог Анжелика Дюваль.

Такой полезный напиток врач рекомендовала приготовить вместо покупных соков и сладких газированных напитков. Для этого две столовые ложки зелёного чая следует заварить литром горячей воды и настоять в течение часа. Сто граммов чернослива нужно промыть и залить горячей водой, после чего дать настояться в течение пяти-десяти минут. Затем чай можно процедить, добавив туда размягчённый чернослив, несколько кружков апельсина, немного натёртого имбиря и для красоты — свежей мяты.

Этот напиток избавит от проблем с пищеварением и ускорит выведение продуктов распада алкоголя, пояснила Дюваль.

Кроме того, врач рекомендовала пить достаточное количество воды — из расчёта 30 миллилитров на один килограмм веса.

Отёки — это не переизбыток жидкости, а, наоборот, её недостаток. Не стоит выпивать разом литр воды. Порция за раз не более 200 миллилитров, иначе слишком большая нагрузка на почки. Такая вода обмену веществ не поможет, — приводит слова Дюваль «Ридус».

Она также призвала отказаться во время застолий от хлеба, поскольку он, по её словам, усугубляет процессы брожения в кишечнике и приводит к повышенному газообразованию.

Чтобы снизить количество соли в продуктах, диетолог посоветовала заменить консервированные горошек и кукурузу свежезамороженными смесями, которые есть в каждом супермаркете. Готовить их несложно — ошпаривать водой до готовности.

Кроме того, следует разграничить употребление сладкого, считает эксперт. Лучше сделать отдельный день с домашней выпечкой и десертами, но не смешивать их с основным приёмом пищи.

Кроме того, Дюваль отметила, что перед праздничным застольем не стоит сидеть на диетах или устраивать разгрузочные дни. Разгрузку лучше сделать на следующий день после застолья.

Начать праздничное застолье диетолог посоветовала с овощей. 150−200 граммов салата перед началом трапезы помогут не переедать. Можно заправить его маслом, но майонеза лучше избегать. Салат насытит организм клетчаткой и витаминами, а также обеспечит чувство сытости. Через пять минут можно приступать и к основной трапезе.

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