Жители Томска станцевали в купальниках в 40-градусный мороз

https://static.news.ru/photo/ef279f4e-4852-11eb-b515-fa163e074e61_660.jpg Фото: stroev_ilya70/instagram.com

В сибирском городе Томске горожане станцевали в 40-градусный мороз и попали на видео.

На кадрах видеозаписи видно, как несколько человек приезжают на Новособорную площадь города, раздеваются до купальников и начинают танцевать. Некоторые участники акции взяли с собой соломенные шляпы, а один человек даже захватил удочку.

Организатор акции Илья Строев объяснил, что решил устроить съёмку к своему дню рождения.

Погодка сделала своё дело и подарила нам рекордный минус. Мы собрались самой отмороженной бандой в летних нарядах и с нашим неповторимым запалом, чтобы поднять позитив всем, кто мерзнет в наши сибирские минус сорок градусов, — написал Строев.

Он добавил, что подобный эксперимент уже проводил восемь лет назад.

Как писал NEWS.ru, врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок считает, что аллергическая реакция организма на низкие температуры в большинстве случаев связана с реакций белков организма на охлаждение, но в некоторых случаях может быть связана с инфекцией в организме. Например, у человека может быть холодовая крапивница.

Как правило, она обычно проходит, когда человек возвращается с холода в тепло. И в то же время если организм особенно остро реагирует на пониженные температуры, Болибок рекомендует не выходить в мороз на улицу или использовать антигистаминные препараты.