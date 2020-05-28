Врач рассказал о длительности стационарного этапа лечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/3e99b6ec-a0e8-11ea-9714-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лечение пациентов с коронавирусной инфекцией в НМИЦ хирургии имени Вишневского в среднем занимает от 7 до 11 дней.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра, академика РАН Амирана Ревишвили, время лечения зависит от тяжести состояния пациентов.

Стационарный этап лечения занимает от 7 до 11 дней, — цитирует его агентство.

Ревишвили добавил, что в госпитале с момента открытия было принято более 400 человек, большая часть которых — пожилые. Сейчас на лечении в центре находятся 105 больных, при этом у большинства из них — 64 человек, состояние удовлетворительное. При этом, более половины тех, кто находится в реанимации и в палатах интенсивной терапии, старше 80 лет.

По его словам, при лечении используются средства, которые указаны в официальных протоколах. Лекарств пока хватает

Как ранее писал NEWS.ru, у научных сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, протестировавших на себе разрабатываемую вакцину от коронавируса, обнаружили антитела.