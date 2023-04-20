Врач рассказал, кому грозит заболеть корью Врач Поздняков заявил, что эпидемии кори быть не должно, но непривитые переболеют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не вакцинированные от кори жители России переболею инфекционным заболеванием, однако эпидемии быть не должно, рассказал в интервью РИА Новости кандидат медицинских наук, глава клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Он объяснил, что распространению кори помешает то, что большинство жителей страны привиты и имеют иммунитет.

Корь будет тлеть до той поры, пока всем, у кого нет антител, не поставят вакцины, иначе она до них все равно доберется — это слишком заразная инфекция, — сказал врач.

Он уточнил, что вспышки заболевания по всей России технически считаются эпидемией, однако распространение кори не дойдет до уровня гриппа или коронавируса. Врач добавил, что в 2022 году 78% тестов на антитела к кори показали положительный результат, что говорит о сформированном коллективном иммунитете.

Поздняков отметил, что привиться от кори можно сейчас, однако на выработку иммунитета уйдет до двух месяцев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об осложнении в России ситуации с корью. Она уточнила, что заболевание выявлено в 44 регионах страны.