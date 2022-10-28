Врач рассказал, к чему может привести полный отказ от сладостей Диетолог Гинзбург: полный отказ от сладкого продлевает жизнь лет на 10-15

Фото: Shutterstock

Употребление сахаросодержащих продуктов может привести к раннему развитию возрастных болезней, в том числе к гипертонии, рассказал «Москве 24» доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. В этой связи медик посоветовал заменить сладкие продукты фруктами. При этом полный отказ от сладкого может существенно продлить продолжительность жизни — лет на 10-15, добавил он.

Сахар нарушает обмен веществ, и вследствие этого нарушения раньше развиваются возрастные болезни, в частности гипертоническая болезнь, — сказал Гинзбург.

По его словам, чтобы перестраховать себя от рисков заболеваний, лучше заменить сладкие продукты фруктами. По мнению медицинского специалиста, если фруктами особо не злоупотреблять, то это хорошая альтернатива всем сахаросодержащим продуктам.

При этом врач особо отметил, что полный отказ от сладкого может увеличить продолжительность жизни. «Если человек откажется от сладких продуктов, он рискует прожить лет на 10–15 дольше», заключил Гинзбург.

Гинзбург ранее сообщил, что негативная реакция на определенные продукты может говорить о проблемах со здоровьем. Медик подчеркнул, что боли после приема пищи указывают не только на нарушения работы желудочно-кишечного тракта, все зависит от того, где именно локализуются неприятные ощущения и какая пища их спровоцировала.