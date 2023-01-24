Врач прокомментировал состояние Садальского Врач Ягудаев: Садальский попал в больницу из-за кроворазжижающих препаратов

Актер Станислав Садальский попал в Боткинскую больницу из-за открывшегося кровотечения, которое могло быть вызвано приемом кроворазжижжающих препаратов, считает заведующий кардиологическим отделением больницы Долгопрудного Альберт Ягудаев. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач отметил, что давать прогнозы о состоянии здоровья артиста пока рано — необходимо установить, для чего Садальский принимал данные лекарства. По словам заведующего, такие препараты можно применять только при регулярном контроле состава крови на тромбоциты и лейкоциты.

Садальский принимает кроворазжижающий препарат, который применяется при воспалительных процессах и ковиде в том числе. Он снижает риск образования тромбов, уменьшает свертываемость крови, что при воспалительных процессах в организме часто необходимо. Препарат очень сильный и должен применяться с осторожностью, — объяснил Ягудаев.

О госпитализации актера Станислава Садальского стало известно 24 января. В своих социальных сетях заслуженный артист РСФР сообщил, что у него открылось кровотечение и он находится в Боткинской больнице. Садальский отметил, что проблемы со здоровьем могли начаться из-за переживаний по поводу смерти друзей и кроворазжижающих препаратов.