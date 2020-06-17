Врач призвал не вестись на большие скидки в магазинах

https://static.news.ru/photo/12be716a-b089-11ea-96ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К акциям и скидкам, которые время от времени объявляют магазины, следует подходить критически. В такие дни у прилавкам следует подходить «с лупой и калькулятором», чтобы потом не пришлось расплачиваться здоровьем, посоветовал диетолог Алексей Ковальков.

По его словам, за всевозможными красными и жёлтыми ценниками может скрываться реальная опасность, поэтому радоваться выгодной цене и экономии, увидев их, рано. Ни один магазин никогда не пойдёт на уценку товара «просто так», по широте души, высказал уверенность он.

Реально цену продавцы снижают только на залежавшийся товар и на продукты, срок годности которых подходит к концу, отметил диетолог. Что касается скидки по карте лояльности, то она, по его словам, невелика и служит лишь для привлечения покупателей.

Кроме того, низкая цена — это вовсе не «хорошая скидка», а лишь очередное свидетельство того, какой огромной была накрутка на себестоимость по прежней цене.

Вы приходите в магазин и видите, что один и тот же шоколад стоит 70 и 270 рублей. Просто у первого срок годности заканчивается. Но вы же понимаете, что магазин не будет продавать в ущерб себе. Значит, цена-то его по себестоимости как минимум 70 рублей. Представляете, во сколько раз он увеличил цену на этот шоколад, — рассказал Ковальков в интервью «Царьграду».

Диетолог обвинил в сложившейся ситуации чиновников, которые, по его убеждению, отдали продовольственный сектор на откуп иностранным «монстрам». Однако те могут договориться между собой об искусственном завышении цен, либо вовсе устроить дефицит, чтобы вызвать ажиотаж, заявил диетолог.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне на фоне экономического кризиса стали больше экономить на еде. Доля низкого ценового сегмента в ассортименте товаров повседневного спроса, а также продуктов питания в мае до выросла 17,7%, в то время как среднегодовое значение составляет 16,9%.