Врач призвал не отказываться от масок после вакцинации

https://static.news.ru/photo/30e42502-566c-11eb-9691-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прохождение вакцинации от коронавируса не может быть основанием для отказа от соблюдения связанных с пандемией мер безопасности. Об этом заявил заслуженный врач России и Владимир Круглый.

Конечно, граждане, прошедшие вакцинацию, будут чувствовать себя более защищёнными. Но правила, установленные Роспотребнадзором, одинаковы для всех, — цитирует его РИА Новости.

Медик подчеркнул, что граждане, которым была сделана прививка, должны продолжать носить медицинские маски, как и те, кто ещё не прошёл вакцинацию.

Ранее глава Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что 15 января в регионе начинается массовая вакцинация. Жители, сделавшие прививку от COVID-19, получат право не носить маски в общественных местах. Подтверждением того, что они прошли вакцинацию, будут служить специальные бейджи.

Как писал NEWS.ru, в Перми водитель автобуса выгнал на мороз 13-летнего подростка из-за отсутствия маски. Городской департамент транспорта начал проверку по данному факту. При этом там отметили, что в соответствии с распоряжением регионального Роспотребнадзора «перевозчик не только вправе, но и обязан отказывать в допуске в общественный транспорт» гражданам без средств индивидуальной защиты.