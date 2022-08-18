Врач объяснила, как уберечь ребенка от негативного воздействия кондиционера Врач-терапевт Лапа: воздух из кондиционера не должен напрямую дуть на ребенка

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Чтобы уберечь ребенка от негативных последствий кондиционера, бактериальных и вирусных инфекций, нужно следить за тем, чтобы воздух напрямую не дул на него напрямую, посоветовала врач-терапевт Людмила Лапа. Если кондиционер не установлен на комфортном уровне, то возникает риск переохлаждения возникновения ОРВИ, рассказала она в беседе с РИАМО.

Самое важное — чтобы кондиционер, его поток воздуха напрямую не дул на ребенка. Потому что воздух всегда перегоняется и в общем-то создаются потоки. И этот поток содержит на самом деле пыль, бактериальные инфекции, вирусные инфекции, содержит все, что у нас есть в доме, — предупредила специалист,

Лапа отметила, что хорошей альтернативой кондиционеру может стать увлажнитель воздуха, который применяют в помощь детям-аллергикам. Такое устройство не только поможет снизить температуру в помещении, но и очистить воздух от пыли.

Врач предостерегла от использования освежителей воздуха для снижения температуры в комнатах. По ее словам, эти устройства создают неприятный шум из-за применения насосов и подачи воды.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала, как правильно использовать кондиционер в жаркую погоду. По ее словам, температура кондиционера должна быть аналогичной комнатной, ее оптимальное значение — плюс 24–26 градусов, в таком случае риск простудиться маловероятен. Как отметила Ярцева, при включении кондиционера важно, чтобы не было контрастов: человек пришел с улицы и ему жарко, а в помещении холодно.