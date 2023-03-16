Врач объяснила, как распознать гепатит С Врач Киселева: гепатит С в острой форме может проявиться пожелтением кожи и потемнением мочи

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

У гепатита С нет видимых и ощущаемых симптомов, но в острой форме он может вызвать пожелтение кожи и потемнение мочи, рассказала «Радио 1» инфекционист Ирина Киселева. По ее словам, как правило заболевание выявляют при плановых обследованиях. Врач подчеркнула, что каждый человек должен сдавать анализ на вирусный гепатит как минимум раз в год.

Каждый человек хоть раз в год должен сдавать анализ на вирусный гепатит. Сделать это можно в своей поликлинике, обратившись к участковому врачу. Перед госпитализацией, а также перед рядом процедур, человек также должен обследоваться на вирусный гепатит, — посоветовала Киселева.

Эксперт подчеркнула, что современные виды лечения гепатита С позволяют полностью его вылечить. Она уточнила, что если у человека вирус обнаружен впервые, ему назначат расширенный перечень анализов для выявления стадии заболевания. Киселева также предупредила, что если у пациента начался цирроз печени, врачи смогут вылечить гепатит С, но не смогут полностью восстановить функцию пораженного органа.

Врач Елена Нурмухаметова ранее рассказала, что гепатит С передается через кровь, поэтому заражение может произойти даже при использовании гигиенических предметов инфицированного человека. По ее словам, подхватить вирус можно при использовании чужой бритвы, когда кровь больного человека попадает на кожу с микротравмой. Врач предупредила, что риск заразиться гепатитом С есть у посетителей салонов тату, пирсинга, маникюра и педикюра.