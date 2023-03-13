Врач назвала неожиданные пути заражения гепатитом С Врач Нурмухаметова: использование чужих гигиенических предметов грозит заражением гепатитом С

Фото: shutterstock.com

Гепатит С передается через кровь, поэтому заражение может произойти даже при использовании гигиенических предметов инфицированного человека, рассказала Lenta.ru руководитель Центра по лечению хронических вирусных гепатитов ИКБ № 1 Депздрава Москвы Елена Нурмухаметова. По ее словам, подхватить вирус можно использовав чужую бритву или если кровь больного человека попадет на кожу с царапиной, трещиной или микротравмой. Врач предупредила, что риск заразиться гепатитом С есть у посетителей салонов тату, пирсинга, маникюра и педикюра.

Инфицирование происходит через предмет, который при использовании нарушает кожу или слизистую и может нести на себе микроколичество крови <...> У друга взял бритву, а друг и сам знать не знал, что он инфицирован — такой путь возможен. Тоже самое, допустим, когда кто-то порезал палец, а другой его перевязывает без перчаток, кровь попадает на кожу рук человека, а там микротравма какая-нибудь, царапина или трещина, — объяснила Нурмухаметова.

Врач предупредила, что гепатитом С можно заразиться после переливания крови и операций, особенно повторных. Также вирус может передаваться от матери к ребенку во время родов, однако вероятность этого невелика. Эксперт подчеркнула, что неправильно относиться к гепатиту С как к болезни асоциальных людей, наркоманов и проституток. По ее словам, это несправедливое предубеждение, ведь риск заразиться имеет каждый человек.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов ранее заявил, что до 2030 года вылечат всех россиян с диагнозом «гепатит С». Речь идёт о гражданах, которые стоят на диспансерном учёте. На данный момент в стране насчитывается 700 тысяч таких пациентов, однако ежегодно лечение получают только 2–3% из них.