Врач объяснил, в чем разгадка «проклятия 50-летних» Врач Умнов: интенсивный спорт после 50 лет увеличивает риск внезапной смерти

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Причиной внезапной смерти 54-летнего американского актера Мэттью Перри могло стать так называемое проклятие 50-летних, или пренебрежение возрастными особенностями организма, рассказал в беседе с LIFE.ru преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, мужчина не учел, что в его возрасте здоровья может оказаться недостаточно для интенсивных спортивных нагрузок.

«Проклятие 50-летних» — так называют промежуток жизни от 45 до 50 лет, когда мужчина считает, что может выполнять такой же объем нагрузок, как в молодости. Но резервы организма уменьшаются, <...> происходит накопление холестерина в сосудах, что вызывает нарушение кровотока, — объяснил врач.

Он добавил, что занятия спортом оказывают серьезное стрессовое воздействие даже на молодой организм, а с возрастом вероятность фатального исхода лишь увеличивается. Усугубляют ситуацию вредные привычки — курение и употребление алкоголя.

Ранее сообщалось, что Перри был обнаружен мертвым в джакузи в собственном доме. Одной из версий смерти называется переутомление после двухчасовой игры в пиклбол (сочетание бадминтона, тенниса и настольного тенниса). Спасатели прибыли на вызов об остановке сердца. Признаков насильственной смерти, а также следов каких-либо запрещенных веществ на месте инцидента не обнаружено.