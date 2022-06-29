Врач объяснил, почему люди дергаются перед сном Доктор Бергман объяснил причину возникновения дрожи перед сном

Фото: shutterstock

Врач и автор Telegram-канала «Доктор Бергман: секреты здоровья» Давид Бергман назвал причину возникновения дрожи перед сном. По его словам, это нормальная реакция организма, которая не связана ни с какими заболеваниями.

Мышечные спазмы — это естественный компонент перехода от бодрствования ко сну, во время которого нервы дают своего рода осечку, — утверждает специалист.

Также одной из причин подобного поведения тела специалист называет древний рефлекс, который достался людям от приматов. Так они защищались от возможного падения с дерева.

Бергман отмечает, что спазмы перед засыпанием испытывают более 60% людей, однако это не является симптомом опасной болезни, и с такой реакцией организма нужно свыкнуться.

Ранее сомнолог Роман Бузунов указал на основные причины плохого сна. По его словам, помешать здоровому сну могут сидячий образ жизни, большое количество выпитых чашек кофе в течение дня или внешние стрессовые факторы. Он также подчеркнул, что плохой сон может быть вызван информационным неврозом, который возникает из-за использования телефона в постели.