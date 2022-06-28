Сомнолог указал на основные причины плохого сна Сомнолог Бузунов: человек может испытывать проблемы со сном из-за информационного невроза

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Нередко человек испытывает проблемы со сном из-за сидячего образа жизни, большого количества выпитых чашек кофе в течение дня или внешних стрессовых факторов, заявил сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. Он также подчеркнул в беседе с Lenta.ru, что плохой сон может быть вызван информационным неврозом, который возникает из-за использования телефона в постели.

Если у вас какой-нибудь «синдром трех кресел» — грубо говоря, кресло автомобиля, кресло на работе, кресло дома у телевизора, то есть никакой физической нагрузки, если вы в день выпиваете шесть-семь чашек кофе, если у вас постоянный стресс, если у вас информационный невроз, если вы перед сном смотрите в смартфон, пальчиком тыкаете, — то какой тут будет сон? — высказался Бузунов.

Он добавил, что проблемы со сном могут быть вызваны нехваткой определенных веществ в организме, например витамина D, железа, витамина группы B. Более того, плохой сон является частым симптомом многих психологических заболеваний, к наиболее распространенным из них можно отнести депрессию, тревожность и прочие. По словам Бузунова, человек нередко не может заснуть из-за рефлекса «постель — бессонница», при котором человек испытывает стресс от страха, что не сможет уснуть.

Если здоровый человек ложиться в постель, он через 15 минут задремлет, через полчаса заснет, потому что у него постель — это сон, а если у человека хроническая бессонница, о чем он думает, подходя к постели? «Ой, я не засну». Из-за этого происходит подскок давления, выброс гормонов, стрессовая реакция, и человек реально не засыпает. Это называется условным рефлексом боязни не заснуть, — пояснил сомнолог.

Ранее сомнолог София Черкасова заявила, что человек может внезапно проснуться посреди ночи из-за физиологических потребностей, яркого света, неудобной кровати, некомфортной температуры в помещении и по ряду иных причин. По ее словам, наиболее «дружелюбной» температурой для сна является диапазон от 17 до 21 градуса тепла.