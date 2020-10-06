Врач назвал сроки выхода РФ на второй пик коронавируса

https://static.news.ru/photo/6ec0bfcc-0840-11eb-8c5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться в России через две-три недели. Всё это время в стране будет фиксироваться рост заболеваемости.

Окончательно утрястись ситуация с заболеванием должна к концу октября, считает врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. А уже до конца января будет идти спад заболеваемости, приводит слова специалиста ТАСС.

Полностью коронавирус уже никогда не исчезнет. Сезонность вируса ещё не выявлена, случаи заражения им будут фиксироваться и дальше.

По состоянию на 6 октября в России зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса. Прирост стал максимальным с 11 мая. В общей сложности в России заразились 1 237 504 человека. В Москве впервые с 15 мая выявили более 4 000 заразившихся коронавирусом за сутки. Число умерших из-за коронавируса россиян за сутки возросло на 188.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умер 41 человек. Этот показатель впервые с 18 июня преодолел отметку в 40.