Названы опасные последствия плохого носового дыхания Врач Зайцев назвал опасные последствия плохого носового дыхания

Фото Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с NEWS.ru заявил, что ринит является непростым заболеванием, у которого есть несколько основных симптомов: выделения из носа, его заложенность и постназальный затёк, когда в полости носа вырабатывается слизь, текущая в лёгкие. По его словам, из-за плохого носового дыхания могут возникнуть крайне опасные последствия.

Всё остальное уже вокруг этих симптомов: головная боль, тяжёлая голова, повышенная утомляемость, плохая успеваемость в школе или институте, нарушение обменных процессов, перебои в работе сердца, повышение артериального давления. Вот о чём говорит плохое носовое дыхание. Неврологические диагнозы впоследствии присоединяются, риск инфаркта и инсульта. Нос должен дышать в любом положении тела, — отметил Зайцев.

Он подчеркнул, что риниту также способствует искривлённая перегородка носа, из-за чего происходят нарушения носового дыхания. При первых проблемах с носом Зайцев посоветовал обратиться к лору, который определит, как вылечить ринит.

Ранее врач-отоларинголог Анна Колесникова рассказала, что кровотечение из носа может быть вызвано обычными механическими повреждениями, но может говорить и о серьёзных заболеваниях. Причины носовых кровотечений разделяют на местные и системные.