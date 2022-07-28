Врач напомнила о смертельной опасности для босых детей в городе Врач-педиатр Сиверцова: босые дети в городе могут подхватить ряд опасных инфекций

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Самое незначительное, что может произойти с босым ребенком в городе, это возможность подхватить лишай, об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-педиатр Юлия Сиверцова. Она отметила, что в некоторых случаях дети могут подхватить и бешенство, что может привести к летальному исходу.

Тут надо понимать, что категорически не следует водить детей в общественные места босыми. Так, самое незначительное, что может подцепить ребенок, допустим, в песочнице, это лишай. Также в случае повреждения кожного покрова все может обернуться и вовсе плачевно. Хотя бешенство достаточно быстро умирает в песке при жаркой погоде, при условии, что бешеное животное напускало в песочницу слюну недавно, ребенок вполне может им заразиться, а это при несвоевременном выявлении может привести к летальному исходу. Сюда же могу отнести вероятность повреждения сухожилий любым острым предметом, и достаточно приличные шансы подхватить столбняк наступив, например, на гвоздь, — заявила Сиверцова.

Также врач обратила внимание, что на загородном участке, наоборот, стоит снимать с детей обувь. Бегая босиком по земле, малыши массируют стопы, тем самым укрепляя кожный покров. Городская зараза на даче практически полностью отсутствует, утверждает эксперт.

На своем загородном участке, наоборот, стоит позволять детям гулять босиком. Так как таким образом кожа на стопах массируется, что положительно влияет на укрепление кожного покрова. В то время такая зараза, как в городе, практически полностью отсутствует, — отметила Сиверцова.

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