Врач: деньги на закупку лекарств для онкобольных выделяются в полном объёме

https://static.news.ru/photo/ca97f99e-8dd1-11ea-8ef3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции глобальных проблем с закупкой и получением препаратов для онкобольных возникнуть не должно. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.

По словам врача, выделенные средства на закупку лекарственных препаратов в этом году сохранятся в полном объёме.

Как отметил Каприн, закупкой и выдачей занимаются непосредственно диспансеры на местах. В случае, если они не в силах решить вопрос, то подключаются главные онкологи Минздрава России, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что первый замглавы департамента здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области Людмила Крылова попыталась успокоить пациентов, взволнованных из-за закрытия на карантин одного из хирургических отделений. Она заявила, что от рака умирают не сразу.