https://static.news.ru/photo/9ef3953c-db70-11e9-abd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/Global Look Press

Дикий кот продемонстрировал потрясающую пластику и реакцию во время гигантского прыжка за куском мяса.

Увидев, как человек бросает ему через вольер большой кусок мяса, кот подпрыгнул на несколько метров и схватил его ещё в воздухе. Комментаторы видео пришли к выводу, что такой вратарь не помешал бы любому футбольному клубу, пишет «Ридус».

Can we sell our goalkeeper and buy this wild cat??? pic.twitter.com/uHwGdQ10jw — Idris (@Crhedrys) September 19, 2019

Как писал News.ru, в Сети набирает популярность видео с ласковым котом, который заботливо обращается с маленькой птичкой. На кадрах видно, как кот поднимает лапу и пытается погладить пернатого. Он делает это настолько аккуратно, что птица не пугается и даже не думает улететь с места.