Дикий кот продемонстрировал потрясающую пластику и реакцию во время гигантского прыжка за куском мяса.
Увидев, как человек бросает ему через вольер большой кусок мяса, кот подпрыгнул на несколько метров и схватил его ещё в воздухе. Комментаторы видео пришли к выводу, что такой вратарь не помешал бы любому футбольному клубу, пишет «Ридус».
Как писал News.ru, в Сети набирает популярность видео с ласковым котом, который заботливо обращается с маленькой птичкой. На кадрах видно, как кот поднимает лапу и пытается погладить пернатого. Он делает это настолько аккуратно, что птица не пугается и даже не думает улететь с места.
Ассоциация международных марафонов (AIMS) измерила и сертифицировала трассы на 42,2 и 10 километров.
Маршрут забега пройдёт по Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду, а также...
Впечатляющий прыжок дикого кота за мясом попал на видео