Увидев, как человек бросает ему через вольер большой кусок мяса, кот подпрыгнул на несколько метров и схватил его ещё в воздухе. Комментаторы видео пришли к выводу, что такой вратарь не помешал бы любому футбольному клубу, пишет «Ридус».

Can we sell our goalkeeper and buy this wild cat??? pic.twitter.com/uHwGdQ10jw