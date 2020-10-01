Возлюбленный Конкиной рассказал, что София уже тонула пьяной

https://static.news.ru/photo/848e0c1c-0406-11eb-a369-fa163e074e61_660.jpg София Конкина Фото: София Конкина/ facebook.com

Бойфренд погибшей дочери актёра Владимира Конкина Михаил Серов признался, что женщина уже один раз чуть не утонула в бассейне после того, как выпила лишнего.

Серов утверждает, что у Софии были проблемы с алкоголем и он знал об этом и старался контролировать её состояние и следил, чтобы она не выпивала лишнего.

Был один раз случай, что она чуть не утонула. Мы тогда отдыхали в открытом бассейне. София выпила чуть больше, чем надо. А в таком состоянии она просто отключается. И вот я увидел, что она уходит под воду. Пришлось её вытаскивать, — объяснил Серов, слова которого приводит «СтарХит».

Михаила возмущает, что его обвиняют в причастности к гибели Софии. Он рассказал, что у неё были долги по кредитам и она сильно из-за них переживала. Общая сумма задолженности составляла примерно 500 тыс. рублей.

Задолженность по кредиту у Софии тянулась с 2013 года. Она тогда уходила от бывшего мужа и брала деньги, чтобы начать новую жизнь. Долг был в 500 тысяч. Ей часто звонили коллекторы. София переживала из-за этого. Также у неё были проблемы с тратами: она получала меньше, чем тратила. Я старался контролировать, чтобы она правильно распределяла финансы, — пояснил Серов.

По его рассказу, из дома в день смерти дочери Конкина, около шести вечера. София должна была уехать по делам, а потом пойти в бассейн, куда София всегда ходила поздно вечером. Вернулся домой Михаил в 23:00.

Дочь Софии Алиса уже спала, а её самой дома не было. Но это опять же было нормально, поскольку она могла задержаться в фитнес-клубе до закрытия. Я написал Софии сообщение, на которое она не ответила, после чего снова уехал на работу. Позднее она мне так и не написала, — рассказал Серов.

При этом Серов и Конкина познакомились в Сети около трёх месяцев назад.

22 сентября из фитнес-центра в Москве Софию Конкину доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.

В моче погибшей женщины обнаружена критическая доза алкоголя, почти три промилле, и следы сильного седативного препарата «Диазепама».

Юрист Юлия Нитченко, которая представляет интересы семьи Конкиных, обозначила, кто войдёт в список основных подозреваемых в деле о смерти 32-летней Софии Конкиной, дочери известного артиста Владимира Конкина. По её словам, проверять будут всех, с кем погибшая контактировала в последний день своей жизни и которые могли ей что-то подсыпать в еду.

Как писал NEWS.ru, ранее адвокат заявила, что гражданский муж Софии Конкиной, утонувшей в бассейне дочери актёра Владимира Конкина, может быть виновен в смерти девушки.